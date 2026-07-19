Σε ρυθμούς τελικού Ισπανία και Αργεντινή: Τα βίντεο πριν από τη μάχη του τίτλου στο Μουντιάλ 2026

Η μεγάλη ώρα για την Ισπανία έφτασε, καθώς το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ, με στόχο την κατάκτηση του δεύτερου τροπαίου στην ιστορία της μετά τον θρίαμβο του 2010.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, η ισπανική ομοσπονδία δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο είναι αφιερωμένο στη Νέα Υόρκη, που κινείται στους ρυθμούς της κορυφαίας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, αλλά και στους χιλιάδες Ισπανούς φιλάθλους που έχουν κατακλύσει την πόλη, ονειρευόμενοι να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της «ρόχα».

Το μήνυμα της Ισπανίας:

«Γιατί όχι εμείς;

26 παίκτες.

Μία πόλη.

Μία χώρα που ονειρεύεται μαζί.

Εκατομμύρια καρδιές. Μία σήμανση. Μία πίστη».

Από την άλλη πλευρά, η Αργεντινή είναι έτοιμη για ακόμη μία μεγάλη πρόκληση, με στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να πετύχει το back-to-back στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο αγώνα, η «Αλμπισελέστε» ανέβασε τους ρυθμούς της προσμονής, δημοσιεύοντας ένα εντυπωσιακό βίντεο social media, αφιερωμένο στην πορεία της ομάδας προς τον τελικό.

Με μουσική υπόκρουση το εμβληματικό «Going the Distance» του Μπιλ Κόντι από την ταινία Rocky, το βίντεο ανοίγει με τη φράση «Έρχεται η κάτοχος του τίτλου», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης.

Η παραγωγή, διάρκειας περίπου ενάμιση λεπτού, παρουσιάζει τις σημαντικότερες στιγμές της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι τα τελευταία χρόνια, ενώ στα πρώτα δευτερόλεπτα ο χαρακτηριστικός ήχος από το καμπανάκι του μποξ συνοδεύει την εμφάνιση του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίνοντας έναν κινηματογραφικό τόνο στο βίντεο και ενισχύοντας την αίσθηση της μεγάλης μάχης που ακολουθεί.

Η ανάρτηση της Αργεντινής:

«Επειδή δεν επαναπαυόμαστε ποτέ σε όσα έχουμε πετύχει, είμαστε ξανά εδώ.

Πάμε να τα κατακτήσουμε όλα, Αργεντινή!».