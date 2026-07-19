Μουντιάλ 2026: Έτοιμη για ρεκόρ εσόδων η FIFA

Η FIFA φαίνεται πως οδεύει προς ιστορικό οικονομικό επίτευγμα.

Μουντιάλ 2026: Έτοιμη για ρεκόρ εσόδων η FIFA
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Η FIFA φαίνεται πως οδεύει προς ιστορικό οικονομικό επίτευγμα, καθώς τα συνολικά έσοδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο που ολοκληρώνεται απόψε εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 13 δισ. ευρώ). Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις της διεθνούς ομοσπονδίας, οι οποίες έκαναν λόγο για έσοδα ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων (9,6 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, σημαντικό ρόλο στην εκτόξευση των εσόδων διαδραμάτισε η δευτερογενής αγορά εισιτηρίων. Η FIFA αποκομίζει προμήθεια τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή, με ποσοστό 15% από κάθε πλευρά, γεγονός που αύξησε σημαντικά τα οικονομικά οφέλη της διοργάνωσης. Παράλληλα, ιδιαίτερα υψηλές ήταν και οι εισπράξεις από τα πακέτα φιλοξενίας, τις VIP θέσεις και τις πολυτελείς σουίτες που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι η ενίσχυση των οικονομικών της FIFA αναμένεται να μεταφραστεί σε αυξημένη χρηματοδότηση προς τις εθνικές ομοσπονδίες. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς ακόμη και ομοσπονδίες που διατηρούσαν επιφυλάξεις είναι πιθανό να ευθυγραμμιστούν με τη διοίκησή του. Όπως αναφέρει ο «Guardian», η συντριπτική πλειονότητα των ομοσπονδιών έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή της ενόψει της επόμενης εκλογικής διαδικασίας.

Παράλληλα, η εμπορική και οργανωτική επιτυχία της διοργάνωσης φαίνεται να ενισχύει το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να διεκδικήσουν ξανά τη φιλοξενία ενός μελλοντικού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν και οι διοργανώσεις του 2030 έχουν ήδη ανατεθεί σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, ενώ εκείνη του 2034 στη Σαουδική Αραβία, ο οικοδεσπότης του Μουντιάλ του 2038 παραμένει ακόμη ανοιχτό ζήτημα.

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