Κονούρ: «Εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για Ουναΐ ο Παναθηναϊκός, παρακολουθεί ο Ολυμπιακός»

Ο Αζεντίν Ουναΐ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με το Μαρόκο και όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από τη Χιρόνα. Την ίδια ώρα, ο Άγιαξ φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτησή του, ενώ ισχυρό ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Αλ Ιτιχάντ, η οποία επιχειρεί να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απολαβές.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, ο Κονούρ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 25χρονος μεσοεπιθετικός, ενώ ο Ολυμπιακός διατηρεί ανοιχτό τον φάκελο του ποδοσφαιριστή, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.