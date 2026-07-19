Δανεικός στην Athens Kallithea ο Μάνος Φαϊτάκης

Τη φανέλα της Athens Kallithea θα φορά τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Μάνος Φαϊτάκης, ο οποίος παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον ΟΦΗ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και πολύτιμες εμπειρίες στη Super League 2, με στόχο να συνεχίσει την αγωνιστική του εξέλιξη.

Η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Μάνου Φαϊτάκη, 20 ετών, με τη μορφή δανεισμού από τον ΟΦΗ.

Γεννημένος στο Ηράκλειο, ο Φαϊτάκης εντάχθηκε στην ακαδημία του ΟΦΗ σε ηλικία 14 ετών και το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Αφού απέκτησε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία ως δανεικός στον Διαγόρα τη σεζόν 2024/25, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του ΟΦΗ τον Σεπτέμβριο 2025, καταγράφοντας συνολικά τρεις συμμετοχές στη Super League κατά το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2025/26.

Τον Ιανουάριο 2026 παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός, αυτή τη φορά στο Αιγάλεω, όπου ξεχώρισε πολύ γρήγορα με τις εμφανίσεις του. Σε 12 συμμετοχές στο δεύτερο μισό της σεζόν 2025/26 σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Καλωσήρθες, Μάνο».