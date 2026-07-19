Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτσι έφτασε στον 13ο τίτλο του - Τα highlights κι η απονομή
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άντεξε στην πίεση του Ράφαελ Κολινιόν, νίκησε με 2-1 σετ στον τελικό του Γκστάαντ και πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο μετά από 17 μήνες.
Αυτή η επιτυχία έχει ξεχωριστή σημασία για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς αποτελεί τον 13ο τίτλο στην επαγγελματική του καριέρα, αλλά και τον πρώτο του μετά από έναν χρόνο και πέντε μήνες, σπάζοντας μια... κατάρα που κρατούσε από τον Φεβρουάριο του 2025.
Αναλυτικά οι τίτλοι του Τσιτσιπά:
- 2018: Στοκχόλμη, Ερνέστ Γκούλμπις, 6-4, 6-4 (σκληρή επιφάνεια)
- 2019: Μασσαλία, Μικαίλ Κουκούσκιν, 7-5, 7-6 (σκληρή επιφάνεια)
- 2019: Εστορίλ, Πάμπλο Κουέβας, 6-3, 7-6 (χώμα)
- 2019: ATP Finals, Ντόμινικ Τιμ, 6-7, 6-2, 7-6 (σκληρή επιφάνεια)
- 2020: Μασσαλία, Φελίξ Οζέ Αλιασίμ, 6-3, 6-4 (σκληρή επιφάνεια)
- 2021: Λιόν, Κάμερον Νόρι, 6-3, 6-3 (χώμα)
- 2021: Μόντε Κάρλο, Αντρέι Ρούμπλεφ, 6-3, 6-3 (χώμα)
- 2022: Μόντε Κάρλο, Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, 6-3, 7-6 (χώμα)
- 2022: Μαγιόρκα, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, 6-4, 3-6, 7-6 (γρασίδι)
- 2023: Λος Κάμπος, Άλεξ Ντε Μινόρ, 6-3, 6-4 (σκληρή επιφάνεια)
- 2024: Μόντε Κάρλο, Κάσπερ Ρουντ, 6-1, 6-4 (χώμα)
- 2025: Ντουμπάι, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, 6-3, 6-3 (σκληρή επιφάνεια)
- 2026: Γκστάαντ, Ραφαέλ Κολινιόν, 6-4, 6-7(3), 6-3 (χώμα)