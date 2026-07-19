Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άντεξε στην πίεση του Ράφαελ Κολινιόν, νίκησε με 2-1 σετ στον τελικό του Γκστάαντ και πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο μετά από 17 μήνες.

Αυτή η επιτυχία έχει ξεχωριστή σημασία για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς αποτελεί τον 13ο τίτλο στην επαγγελματική του καριέρα, αλλά και τον πρώτο του μετά από έναν χρόνο και πέντε μήνες, σπάζοντας μια... κατάρα που κρατούσε από τον Φεβρουάριο του 2025.

Αναλυτικά οι τίτλοι του Τσιτσιπά: