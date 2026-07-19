Τσιτσιπάς: Το χρηματικό ποσό που έβαλε στα ταμεία του μετά τον θρίαμβο στο Γκστάαντ

Η επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου μετά από 17 ολόκληρους μήνες δεν είχε μόνο αγωνιστικό αντίκτυπο, αλλά και οικονομικό.

Η επικράτηση με 2-1 σετ επί του Ράφαελ Κολινιόν στον τελικό της Ελβετίας γέμισε με χαμόγελα τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος εξαργύρωσε την εξαιρετική του παρουσία στο χωμάτινο 250άρι τουρνουά με ένα άκρως ελκυστικό χρηματικό έπαθλο.

Συγκεκριμένα, για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Γκστάαντ, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εισέπραξε το ποσό των 93.175 ευρώ.