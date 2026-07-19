Μουντιάλ 2026: Οι κορυφαίοι τελικοί στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Λίγες ώρες πριν Ισπανία κι Αργεντινή μπουν στο γήπεδο για να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, με τη... βοήθεια της FIFA γυρίζουμε τον χρόνο πίσω για να θυμηθούμε ορισμένους από τους κορυφαίους τελικούς στην ιστορία του Μουντιάλ.

Από επικές ανατροπές κι αμφισβητούμενες φάσεις μέχρι θριάμβους σπουδαίων προσωπικοτήτων, οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν χαρίσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του αθλήματος.

Βραζιλία – Ουρουγουάη 1-2 (1950): Το «Μαρακανάσο» που... πάγωσε μια χώρα

Αν και τυπικά δεν επρόκειτο για τελικό, αλλά για το τελευταίο παιχνίδι της τελικής φάσης των τεσσάρων ομάδων, η αναμέτρηση στο κατάμεστο «Μαρακανά» έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά σοκ! Η Βραζιλία χρειαζόταν μόνο μία ισοπαλία για να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια, όμως, η Ουρουγουάη ανέτρεψε το 1-0 και με τα γκολ των Χουάν Σκιαφίνο και Αλσίδες Γκίτζια επικράτησε 2-1, βυθίζοντας τους περίπου 200.000 Βραζιλιάνους φιλάθλους στη σιωπή.

Η συγκεκριμένη ήττα σημάδεψε ολόκληρη τη χώρα. Λέγεται, μάλιστα, ότι ένα εννιάχρονο αγόρι, βλέποντας τον πατέρα του να κλαίει μετά τη λήξη, του υποσχέθηκε πως μία ημέρα θα κατακτούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο για εκείνον. Το όνομά του ήταν Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο θρυλικός Πελέ.

Δυτική Γερμανία – Ουγγαρία 3-2 (1954): Το «Θαύμα της Βέρνης»

Η ανίκητη Ουγγαρία του Φέρεντς Πούσκας θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί, έχοντας συντρίψει τη Δυτική Γερμανία με 8-3 στη φάση των ομίλων. Οι Μαγυάροι προηγήθηκαν 2-0 μόλις στα πρώτα οκτώ λεπτά, όμως οι Γερμανοί αντέδρασαν εντυπωσιακά.

Με μπροστάρη τον Φριτς Βάλτερ έφεραν γρήγορα το παιχνίδι στα ίσα κι έξι λεπτά πριν από το τέλος ο Χέλμουτ Ραν σημείωσε το νικητήριο γκολ, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του θεσμού και χαρίζοντας στη χώρα του το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αγγλία – Δυτική Γερμανία 4-2 παρ. (1966): Το γκολ που συζητιέται ακόμα

Η μοναδική κατάκτηση της Αγγλίας συνοδεύτηκε από έναν τελικό που έμεινε στην ιστορία. Η Δυτική Γερμανία ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας, όμως στην παράταση ο Τζεφ Χερστ πέτυχε δύο ακόμη γκολ.

Το πρώτο από αυτά εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μέχρι σήμερα, καθώς η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι πριν καταλήξει κοντά στη γραμμή του τέρματος. Το γκολ μέτρησε και ο Χερστ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σημείωσε χατ-τρικ σε τελικό Μουντιάλ.

Βραζιλία – Ιταλία 4-1 (1970): Η απόλυτη παράσταση του Πελέ

Πολλοί θεωρούν τη Βραζιλία του 1970 ως τη σπουδαιότερη ομάδα που εμφανίστηκε ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Απέναντι στην Ιταλία, ο Πελέ κι η παρέα του πραγματοποίησαν μία εμφάνιση-παράσταση, κατακτώντας το τρίτο τρόπαιο της χώρας.

Ο «Βασιλιάς της μπάλας» άνοιξε το σκορ, ενώ οι Ζαϊρζίνιο, Ζέρσον και Κάρλος Αλμπέρτο ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο, με το τελευταίο γκολ να θεωρείται ένα από τα ομορφότερα ομαδικά τέρματα που έχουν σημειωθεί ποτέ σε τελικό.

Αργεντινή – Δυτική Γερμανία 3-2 (1986): Ο Μαραντόνα υπέγραψε το αριστούργημά του

Η Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα έμοιαζε έτοιμη για έναν εύκολο θρίαμβο όταν προηγήθηκε με 2-0, όμως οι Γερμανοί επέστρεψαν ισοφαρίζοντας μέσα σε επτά λεπτά.

Η τελευταία λέξη, όμως, ανήκε στον Μαραντόνα. Με μία μαγική ασίστ βρήκε τον Χόρχε Μπουρουτσάγα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και χάρισε στην «Αλμπισελέστε» το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Γαλλία – Βραζιλία 3-0 (1998): Η βραδιά του Ζιντάν

Η Γαλλία κατέκτησε για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο της πανίσχυρης Βραζιλίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ με κεφαλιές, ενώ ο Εμανουέλ Πετί διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στις καθυστερήσεις, ολοκληρώνοντας μία ιστορική βραδιά για τους «τρικολόρ».

Αργεντινή – Γαλλία 3-3 (4-2 πεν.) (2022): Ο τελικός των τελικών

Για πολλούς, ο τελικός του Κατάρ αποτελεί τον κορυφαίο στην ιστορία του θεσμού. Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι προηγήθηκε 2-0, όμως ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε μέσα σε δύο λεπτά, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Μέσι έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του, όμως ο Εμπαπέ, με το τρίτο προσωπικό του γκολ, διαμόρφωσε το 3-3 κι έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει χατ-τρικ σε τελικό Μουντιάλ.

Η διαδικασία των πέναλτι ανέδειξε νικήτρια την Αργεντινή, με τον Γκονσάλο Μοντιέλ να ευστοχεί στην τελευταία εκτέλεση και να χαρίζει στην «Αλμπισελέστε» το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1986, ολοκληρώνοντας παράλληλα την κορυφαία στιγμή της καριέρας του Λιονέλ Μέσι.

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