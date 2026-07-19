Οριστικό: Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της Γερμανίας ο Κλοπ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

Η εθνική Γερμανίας περνά σε μια νέα εποχή, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται προ των πυλών του πάγκου της «Νασιονάλμανσαφτ».

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ αναμένεται να διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τον πρόωρο αποκλεισμό της στη φάση των «32».

Το τελευταίο διάστημα τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυπταν ότι οι επαφές ανάμεσα στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας και τον Κλοπ βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν τελικά σε οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», οι τελευταίες εκκρεμότητες διευθετήθηκαν σε διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 59χρονος προπονητής αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο την Παρασκευή (24/7), με διάρκεια έως την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Με αυτή την εξέλιξη, ο Κλοπ επιστρέφει στην ενεργό προπονητική δράση έπειτα από δύο χρόνια. Το 2024 είχε αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, επιλέγοντας να κάνει ένα διάλειμμα από τους πάγκους, πριν αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull.

Ωστόσο, η νέα πρόκληση με την εθνική Γερμανίας σηματοδοτεί το τέλος αυτής της συνεργασίας και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του, με στόχο να επαναφέρει τα «πάντσερ» στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.