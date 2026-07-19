· Ισπανία

Μουντιάλ 2026: Απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του Γιαμάλ, ενώ αγωνιζόταν για την πρόκριση στον τελικό

Η παρουσία του νεαρού άσου στις ΗΠΑ με την Εθνική Ισπανίας, έδωσε θάρρος στους δράστες για να δοκιμάσουν να τον ληστέψουν. 

Μουντιάλ 2026: Απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του Γιαμάλ, ενώ αγωνιζόταν για την πρόκριση στον τελικό
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Στόχος διαρρηκτών έγινε το σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ, σε προάστιο της Βαρκελώνης, με τους δράστες απόλυτα σίγουρους προφανώς ότι ο ιδιοκτήτης απουσίαζε, αφού βρισκόταν στις ΗΠΑ, όπου λίγες ώρες νωρίτερα οδήγησε την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας τη Γαλλία, στον ημιτελικό.

Σύμφωνα με αναφορές, περίπου στις τέσσερις το πρωί, δύο άγνωστοι άνδρες με κουκούλες προσπάθησαν να εισέλθουν στη βίλα του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας στην περιοχή Esplugues de Llobregat. Ωστόσο, οι δράστες έγιναν έγκαιρα αντιληπτοί από τους φρουρούς και τράπηκαν άμεσα σε φυγή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, παρότι το ίδιο βράδυ, διαπράχθηκαν άλλες δύο διαρρήξεις σε κατοικίες της περιοχής.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

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