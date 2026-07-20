Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία.

Η κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της Ισπανίας έφερε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα, με τη Μαδρίτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών.

Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να γιορτάσουν τον θρίαμβο της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

🇪🇸 ESPAÑA CAMPEÓN | Madrid estalló con el gol de Ferrán. pic.twitter.com/1V2YEkkwcG — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 19, 2026

Η έκρηξη χαράς κορυφώθηκε τόσο με το τελευταίο σφύριγμα του τελικού όσο και τη στιγμή που ο Φεράν Τόρες πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το 1-0 απέναντι στην Αργεντινή στην παράταση, χαρίζοντας στην Ισπανία την κορυφή του κόσμου.