Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Απίστευτοι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κούπα στο Μουντιάλ
Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία.
Η κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της Ισπανίας έφερε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα, με τη Μαδρίτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών.
Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να γιορτάσουν τον θρίαμβο της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
Η έκρηξη χαράς κορυφώθηκε τόσο με το τελευταίο σφύριγμα του τελικού όσο και τη στιγμή που ο Φεράν Τόρες πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το 1-0 απέναντι στην Αργεντινή στην παράταση, χαρίζοντας στην Ισπανία την κορυφή του κόσμου.