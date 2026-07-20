· Αργεντινή

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Έβαλε τα κλάματα ο Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Ισπανία.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Έβαλε τα κλάματα ο Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ και η αίσθηση πως ολοκληρώνεται ο κύκλος μιας ολόκληρης γενιάς λύγισαν τον Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «αλμπισελέστε» εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στην παράταση του τελικού της Κυριακής (19/07) και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του.

Λίγο πριν αποχωρήσει από την αίθουσα, ο Σκαλόνι ανέφερε:

«Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου μέχρι τον Δεκέμβριο και βλέπουμε… Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να πετύχουμε ξανά κάτι τόσο μεγάλο. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή την τεράστια ευκαιρία που μου δόθηκε.

Βρισκόμαστε σε μια δουλειά που είναι των ονείρων μας. Τέτοιο σύνολο ανθρώπων δεν μπορείς να ξαναβρείς. Πονάει η ψυχή μου, συγγνώμη…».

COMMENTS
LATEST NEWS
11:00 EDITORIAL

Η Marshall βάζει το soundtrack σε κάθε περιπέτεια της καθημερινότητάς σου

10:55 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον 3ο προκριματικό του Conference League

10:50 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το υπογκρούπ στην κλήρωση του Europa League - Απέφυγε το... Champions League

10:41 MVP

10 πράγματα που κρατάμε από το Μουντιάλ 2026

10:32 MVP

Stronger neck, powerful man: Γιατί πρέπει να γυμνάζεις τον λαιμό σου

10:14 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Απίστευτοι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κούπα στο Μουντιάλ

09:51 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι πιο αξέχαστες στιγμές από το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο

09:34 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Έβαλε τα κλάματα ο Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου

09:20 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία Ταρέμι και Ελ Κααμπί - Πότε μπαίνουν στις προπονήσεις

09:06 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Κόκκινη ο Παρέδες για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού

08:49 MVP

Τα καλύτερα cabrio αυτοκίνητα για ατελείωτα road trips φέτος το καλοκαίρι

08:38 CHAMPIONS LEAGUE

UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Πότε είναι οι κληρώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας