Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Έβαλε τα κλάματα ο Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου

Η ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ και η αίσθηση πως ολοκληρώνεται ο κύκλος μιας ολόκληρης γενιάς λύγισαν τον Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «αλμπισελέστε» εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στην παράταση του τελικού της Κυριακής (19/07) και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του.

Λίγο πριν αποχωρήσει από την αίθουσα, ο Σκαλόνι ανέφερε:

«Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου μέχρι τον Δεκέμβριο και βλέπουμε… Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να πετύχουμε ξανά κάτι τόσο μεγάλο. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή την τεράστια ευκαιρία που μου δόθηκε.

Βρισκόμαστε σε μια δουλειά που είναι των ονείρων μας. Τέτοιο σύνολο ανθρώπων δεν μπορείς να ξαναβρείς. Πονάει η ψυχή μου, συγγνώμη…».