Η Ισπανία κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, με το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 να ολοκληρώνεται έπειτα από 39 ημέρες γεμάτες έντονες συγκινήσεις και μοναδικές εικόνες.

Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο έριξε αυλαία, με την Ισπανία να κατακτά το τρόπαιο και να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια κόσμου, ύστερα από μία διοργάνωση που χάρισε δυνατές συγκινήσεις από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα.

Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του Μουντιάλ, τόσο σε διάρκεια όσο και σε αριθμό συμμετεχουσών ομάδων, ολοκληρώθηκε έπειτα από 39 ημέρες και συνολικά 104 αγώνες, προσφέροντας στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων.