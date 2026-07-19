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Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα άφιξης του ΜακΙντάιρ στην Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός περιμένει τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα τον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα άφιξης του ΜακΙντάιρ στην Ελλάδα
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Την προσεχή Τετάρτη (22/7) και ώρα 22:45 αναμένεται στην Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με τον Αμερικάνο γκαρντ να αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να εγκατασταθεί στην χώρα μας.

Ο 32χρονος έχει ανακοινωθεί εδώ και μερικές εβδομάδες από τους «ερυθρόλευκους», ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή των Πρωταθλητών Ευρώπης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Την περσινή σεζόν, ο ΜακΙντάιρ εντυπωσίασε με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας κατά μέσο όρο 11.5 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague.

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