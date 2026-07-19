· Αστέρας Τρίπολης

Ανακοίνωσε την πώληση του Αλμύρα ο Αστέρας AKTOR

Την πώληση του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουργκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας AKTOR, με τους Αρκάδες να εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του νεαρού ποδοσφαίριστη.

Ανακοίνωσε την πώληση του Αλμύρα ο Αστέρας AKTOR
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Την παραχώρηση του 21χρονου Χρήστου Αλμύρα στην Σουηδική Τζουργκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας AKTOR, σηματοδοτώντας μια από τις πιο σημαντικές πωλήσεις Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του συλλόγου.

Ο ταλαντούχος μέσος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τους Αρκάδες, καταγράφοντας συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και μια ασίστ σε 2.268' αγωνιστικά λεπτά.

Από την δική του πλευρά, ο Αλμύρας ευχαρίστησε άπαντες στο κλαμπ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση να αποχωρήσει από τον σύλλογο καθόλου εύκολη.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, Χρήστου Αλμύρα στην ομάδα της Σουηδίας, Djurgårdens IF. Χρήστο ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα σου ομάδα, πολλές σπουδαίες στιγμές στην επαγγελματική σου διαδρομή και ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα μας.

ΔΗΛΩΣΗ

"Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω όλα όσα έζησα σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την πόλη. Η αγάπη, η στήριξη και η εμπιστοσύνη που ένιωσα από την πρώτη μέρα ήταν κάτι μοναδικό και θα το κουβαλάω πάντα μαζί μου. Από τους ιδιοκτήτες και τη διοίκηση, μέχρι όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην ομάδα, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο φίλαθλο, όλοι με έκαναν να νιώσω κομμάτι αυτής της οικογένειας. Γι’ αυτό και η απόφαση για το μέλλον μου δεν ήταν καθόλου εύκολη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς αυτούς, χωρίς την καθημερινή μας προσπάθεια και τη βοήθεια του ενός προς τον άλλον, τίποτα από όσα πετύχαμε μαζί δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους προπονητές μου και βέβαια στον κ. Αντωνόπουλο, στον κ. Ντίσιο, που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την ομάδα και μου έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω και όλους τους ανθρώπους του ιατρικού επιτελείου, τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές και όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες, που ήταν πάντα εκεί για εμάς και μας βοήθησαν σε κάθε στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν μου βγαίνει το "αντίο". Μου βγαίνει μόνο ένα… Εις το επανιδείν"

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