Μπόρχα Ιγκλέσιας για τις τιμές των εισιτηρίων στον τελικό του Μουντιάλ: «Είναι ντροπή»

Λίγο πριν το σημαντικότερο παιχνίδι της καριέρας του, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας βγήκε μπροστά και ύψωσε φωνή λογικής. Ο Ισπανός επιθετικός, με δημόσια τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις απλησίαστες τιμές των εισιτηρίων για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκφράζοντας την οργή του για τον αποκλεισμό των απλών φιλάθλων.

Η κατάσταση με τη μαύρη αγορά και τη μεταπώληση των «μαγικών χαρτιών» έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με τη μέση τιμή να αγγίζει το αδιανόητο ποσό των 12.751 δολαρίων (περίπου 10.900 ευρώ). Το νούμερο αυτό σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμα και τις ιστορικά ακριβές τιμές του τελικού του SuperBowl του 2024, ο οποίος είχε καταγράψει μέσο όρο 10.540 δολάρια.

«Είναι ντροπή», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό ο Ισπανός φορ, θέλοντας να αναδείξει το γεγονός ότι ο απλός κόσμος και οι παραδοσιακοί οπαδοί δεν έχουν πλέον καμία πρόσβαση σε αθλητικά γεγονότα τέτοιου βεληνεκούς.