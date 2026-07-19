Ολυμπιακός: Το παρασκήνιο γύρω από τo «ναυάγιο» με Στάνιτς

Το όνομα του Πέταρ Στάνιτς απασχολούσε για κάτι παραπάνω από ενάμιση μήνα τον Ολυμπιακό, με τις τελευταίες πληροφορίες να ξεδιαλύνουν το τοπίο γύρω από την υπόθεση, βάζοντας τέλος σε ανυπόστατα σενάρια. Συγκεκριμένα, η συμφωνία με τη βουλγαρική ομάδα είχε «κλειδώσει» σε ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους θα αποτελούσε ρεκόρ στην ιστορία της Λουντογκόρετς, φτάνοντας τα 10.000.000 ευρώ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αποσπάσει και το αρχικό «ναι» από την πλευρά του ποδοσφαιριστή για ετήσιες απολαβές ύψους 700.000 ευρώ.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε άρδην όταν πάτησε στην Ελλάδα ένας ανεπίσημος εκπρόσωπος του παίκτη και οικογενειακός του φίλος. Χωρίς καν να εκπροσωπεί επίσημα τον Στάνιτς, εμφάνισε εξωφρενικές απαιτήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αξιώνοντας τα διπλάσια χρήματα για το συμβόλαιο του παίκτη (από τις 700.000 στο 1.400.000 ευρώ), ενώ ζήτησε και ένα αστρονομικό ποσό ως προμήθεια για τον εαυτό του.

Η στάση αυτή δημιούργησε αμέσως ένα αξεπέραστο ηθικό ζήτημα για τη διοίκηση του Ολυμπιακού, η οποία κατέστησε σαφές με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ο σύλλογος δεν εκβιάζεται. Την ίδια ώρα, η όλη κατάσταση προκάλεσε τεράστιο εκνευρισμό και στην ίδια τη Λουντογκόρετς, καθώς οι Βούλγαροι έβλεπαν τη μεγαλύτερη πώληση της ιστορίας τους να πηγαίνει προς ναυάγιο.

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Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, υπήρξε επικοινωνία σε υψηλότατο διοικητικό επίπεδο με τον «εκπρόσωπο» την ώρα που εκείνος βρισκόταν με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, διαμηνύοντάς του ότι οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει και η στάση του είναι παντελώς απαράδεκτη.

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις, τόσο ο παίκτης όσο και το περιβάλλον του επέμειναν μέχρι τέλους στις παράλογες οικονομικές τους απαιτήσεις, με τον Ολυμπιακό από πλευράς του να βάζει οριστικό τέλος στις συζητήσεις. Παρόλο που η πλευρά του Στάνιτς επανήλθε ξανά, χτυπώντας την πόρτα των Πειραιωτών, οι «ερυθρόλευκοι» αρνήθηκαν να μπουν σε οποιαδήποτε άλλη κουβέντα για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό.