· Ισπανία

Μουντιάλ 2026: Η ξεχωριστή ανάρτηση του Γιαμάλ λίγο πριν τον τελικό

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση προχώρησε ο Λαμιν Γιαμάλ, λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία.

Μουντιάλ 2026: Η ξεχωριστή ανάρτηση του Γιαμάλ λίγο πριν τον τελικό
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Λίγες ώρες απέμειναν για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή (19/07, 22:00) που θα κρίνει τον επόμενο Παγκόσμιο Πρωταθλητή, με τον Λαμίν Γιαμάλ να προχωράει σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Instagram».

Συγκεκριμένα, νεαρός άσος της «Φούρια Ρόχα» ανέβασε ένα story με μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία. Στο στιγμιότυπο απεικονίζεται ο ίδιος σε πολύ μικρή ηλικία, με τον Γιαμάλ να συνοδεύει τη φωτογραφία με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Για εσένα και για τον δρόμο», κάνοντας σαφή αναφορά στα παιδικά του χρόνια και τη διαδρομή που τον έφερε μέχρι το μεγαλύτερο παιχνίδι του πλανήτη.

Όλη η Ισπανία έχει βασίσει τις ελπίδες της πάνω του για αυτή την τελευταία και πιο κρίσιμη στροφή του τουρνουά, με τον ίδιο να δείχνει απόλυτα έτοιμος και πνευματικά συγκεντρωμένος για να οδηγήσει τη χώρα του στην κορυφή του κόσμου.

yamal
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