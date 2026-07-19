Formula 1: Νικητής ο Αντονέλι στο Βέλγιο

Το Grand Prix του Σπα στο Βέλγιο, βρήκε τον Κίμι Αντονέλι να πανηγυρίζει μία ακόμη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα Formula 1. Ο Ιταλός με Mercedes τερμάτισε πρώτος, για την 6η του νίκη σε 10 αγώνες.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνει τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον άλλο οδηγό της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ (εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο), αλλά και τον Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, ο οποίος ήρθε τέταρτος (υπό έρευνα περιστατικό στο πιτ στοπ).

Ο Σαρλ Λεκλέρκ της Σκουντερία ήρθε δεύτερος πίσω από τον Ιταλό, ενώ τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.