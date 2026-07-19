Ισπανία - Αργεντινή, Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες για τον μεγάλο τελικό

Η στιγμή της κορύφωσης έφτασε στο Μουντιάλ 2026, με την Αργεντινή και την Ισπανία να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης και οι δύο ομοσπονδιακοί τεχνικοί, Λιονέλ Σκαλόνι και Λουίς ντε λα Φουέντε, ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες τους λίγο πριν την έναρξη του τελικού.

Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Οϊαρθάμπαλ.

Η ενδεκάδα της Αργεντινής: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες.