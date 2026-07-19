Χάος πριν τον τελικό του Μουντιάλ: Έστελναν τους οπαδούς σε κλειστές πύλες!

Σκηνές μεγάλης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν έξω από το MetLife Stadium λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Η κατάσταση στις εισόδους του γηπέδου ξέφυγε αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα, με χιλιάδες φιλάθλους, εργαζόμενους και εκπροσώπους των ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης.

Μεγάλες καθυστερήσεις, τεράστιες ουρές, εντάσεις και έλλειψη σωστού συντονισμού δημιούργησαν μια εικόνα που δεν ταίριαζε με το μέγεθος ενός τελικού Μουντιάλ. Παρά τις προειδοποιήσεις της FIFA προς τους δημοσιογράφους να προσέλθουν αρκετές ώρες νωρίτερα εξαιτίας των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, η οργάνωση στις πύλες δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της περίστασης.

Η παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων στις εξέδρες, όπως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ', είχε οδηγήσει σε ενισχυμένα μέτρα προστασίας. Στις εισόδους βρίσκονταν δυνάμεις του FBI και της Secret Service, ωστόσο τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίστηκαν πριν ακόμη ξεκινήσει ο τελικός έλεγχος ασφαλείας.

Χιλιάδες άτομα παρέμεναν εγκλωβισμένα σε μεγάλες ουρές, χωρίς σαφείς οδηγίες ή επαρκή καθοδήγηση από το προσωπικό. Η προσπάθεια κάποιων να προχωρήσουν μπροστά δημιούργησε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν λεκτικές αντιπαραθέσεις και μικρές εντάσεις ανάμεσα στον κόσμο.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν εθελοντές υπέδειξαν σε μεγάλη μερίδα ανθρώπων διαφορετική είσοδο, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία θα ήταν ταχύτερη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πύλη παρέμενε κλειστή, με αποτέλεσμα όσοι ακολούθησαν την οδηγία να επιστρέψουν στην αρχική ουρά και να βρεθούν αντιμέτωποι με νέες καθυστερήσεις και διαμαρτυρίες.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε και στην περιορισμένη δυναμικότητα των ελέγχων, καθώς υπήρχαν μόλις έξι σημεία εισόδου και τρεις σαρωτές για χιλιάδες ανθρώπους. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις ζητήθηκε από δημοσιογράφους να ανοίξουν πλήρως τις αποσκευές τους και να ενεργοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους, διαδικασίες που επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τον χρόνο αναμονής.

Οι εικόνες από το MetLife Stadium προκάλεσαν αρνητικές εντυπώσεις, καθώς η οργανωτική εικόνα πριν από τον τελικό του Μουντιάλ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.