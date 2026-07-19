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Μουντιάλ 2026: Τα χρήματα που θα πάρει ο νικητής του τελικού, Ισπανία - Αργεντινή

Η FIFA μοιράζει τεράστια χρηματικά έπαθλα στο Μουντιάλ 2026, με τον νέο πρωταθλητή να εξασφαλίζει περισσότερα από 37.000.000 ευρώ!

Μουντιάλ 2026: Τα χρήματα που θα πάρει ο νικητής του τελικού, Ισπανία - Αργεντινή
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Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή έχει ξεκινήσει…

Οι δύο ομάδες διεκδικούν όχι μόνο το σημαντικότερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά κι ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό έπαθλο.

Η FIFA έχει προβλέψει αυξημένα μπόνους για τις εθνικές ομάδες που διακρίθηκαν στη διοργάνωση, με τον νικητή του τελικού να βάζει στα ταμεία του 37.100.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η φιναλίστ θα εισπράξει 24.500.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα.

Χρηματικό έπαθλο εξασφάλισαν κι οι δύο ομάδες που αγωνίστηκαν στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Η τρίτη Αγγλία θα λάβει 21.500.000 ευρώ, ενώ η τέταρτη Γαλλία θα εισπράξει 20.000.000 ευρώ.

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