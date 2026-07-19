Οι «χρυσές» αλλαγές των Μουντιάλ

Το να σκοράρεις σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το απόλυτο όνειρο. Το να το κάνεις όμως ερχόμενος από τον πάγκο, είναι μια άλλη ξεχωριστή πίστα.

Από την διοργάνωση του 1970 που μπήκαν οι αλλαγές μέχρι σήμερα, μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει το συγκεκριμένο επίτευγμα, κερδίζοντας δικαιωματικά τον τίτλο της «χρυσής αλλαγής» στην Παγκόσμια σκηνή.

Αυτοί είναι οι παίκτες που τα κατάφεραν:

1978: Αργεντινή – Ολλανδία 3-1 (παρ.)

Ντικ Νανίνγκα (Ολλανδία): Η πρώτη αλλαγή στην ιστορία των Μουντιάλ που κατάφερε να βρει δίχτυα σε μεγάλο τελικό. Ο Ολλανδός επιθετικός πέρασε στο χορτάρι στο 58ο λεπτό του τελικού μεταξύ Αργεντινής και Ολλανδίας και στο 82' σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης, στέλνοντας το ματς προσωρινά στην παράταση. Εκεί, βέβαια, οι «Οράνιε» λύγισαν, με τους Κέμπες και Μπερτόνι να διαμορφώνουν το τελικό 3-1 για την «Αλμπισελέστε», ράβοντας το πρώτο αστέρι στη φανέλα.

1982: Ιταλία – Δυτική Γερμανία 3-1

Αλεσσάντρο Αλτομπέλι (Ιταλία): Μια αναγκαστική αλλαγή που εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο Ιταλός φορ μπήκε στον τελικό πολύ νωρίς, μόλις στο 7ο λεπτό λόγω του τραυματισμού του Γκρατσιάνι. Στο 81' διαμορφώσε το 3-0 για την «Σκουάντρα Ατζούρα», σφραγίζοντας με τον πιο πανηγυρικό τρόπο το τρίτο Μουντιάλ στην ιστορία της χώρας του και το πρώτο μετά από 44 ολόκληρα χρόνια.

1986: Αργεντινή – Δυτική Γερμανία 3-2

Ρούντι Φέλερ (Δυτική Γερμανία): Ο 26χρονος τότε Φέλερ επιστρατεύτηκε από τον Φραντς Μπεκενμπάουερ στο ημίχρονο του τελικού στο Μεξικό, με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Αργεντίνων. Παρά το γεγονός ότι ο Βαλντάνο έκανε το 2-0 στο 56', οι Γερμανοί αντέδρασαν. Ο Ρουμενίγκε μείωσε στο 74' και ο Φέλερ στο 81' πέτυχε το επικό 2-2. Η χαρά τους όμως δεν κράτησε πολύ, αφού ο Μπουρουτσάγκα στο 84' χάρισε το τρόπαιο στην παρέα του Ντιέγκο Μαραντόνα.

2014: Γερμανία - Αργεντινή 1-0 (παρ.)

Μάριο Γκέτσε (Γερμανία): Χρειάστηκε να περάσουν 28 ολόκληρα χρόνια για να δούμε ξανά έναν ποδοσφαιριστή να σκοράρει σε τελικό Μουντιάλ ερχόμενος από τον πάγκο. Αυτή τη φορά, οι ρόλοι αντιστράφηκαν και η Γερμανία πήρε την εκδίκησή της από την Αργεντινή για το χαμένο τρόπαιο το 86'. Ο Μάριο Γκέτσε πέρασε στο ματς στο 88' και στο 113' της παράτασης πέτυχε ένα από τα πιο ιστορικά γκολ του θεσμού, χαρίζοντας το βαρύτιμο τρόπαιο στα «πάντσερ».

Λέτε να έχουμε νέο... entry στη λίστα στον τελικό της Νέας Υόρκης;