Μουντιάλ 2026: «Η Ισπανία θα νικήσει εύκολα την Αργεντινή» - Σίγουρος ο Ρονάλντο για τον τελικό

Ο Ρονάλντο εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ισπανία θα επικρατήσει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Μουντιάλ 2026: «Η Ισπανία θα νικήσει εύκολα την Αργεντινή» - Σίγουρος ο Ρονάλντο για τον τελικό
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Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, το «Φαινόμενο» κατέθεσε τη δική του πρόβλεψη για την αναμέτρηση κι εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος για την έκβασή.

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος επιθετικός εκτίμησε πως η «ρόχα» διαθέτει την ποιότητα για να φτάσει με σχετική άνεση στην κατάκτηση του τροπαίου, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός... τελικός της διοργάνωσης ήταν ο ημιτελικός απέναντι στη Γαλλία.

«Νομίζω ότι η Ισπανία θα κερδίσει την Αργεντινή πολύ εύκολα. Για μένα, η πρωταθλήτρια θα ερχόταν από το ζευγάρι του ημιτελικού της Ισπανίας με τη Γαλλία, οπότε πιστεύω ότι για την Ισπανία θα είναι εύκολο», δήλωσε ο Ρονάλντο.

Η Αργεντινή θα διεκδικήσει το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της και δεύτερο διαδοχικό μετά την κατάκτηση του 2022, ενώ η Ισπανία στοχεύει να βρεθεί για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου, μετά τον ιστορικό θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική.

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