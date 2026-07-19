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Οι πρώτες ημέρες του Άλι στον ΠΑΟΚ: «Ο Γερεμέγιεφ με βοήθησε πολύ»

Ο Τάχα Άλι μίλησε για τις πρώτες του ημέρες στον ΠΑΟΚ, την προσαρμογή στη νέα του ομάδα, τη βοήθεια του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και την ετοιμότητά του ενόψει της νέας σεζόν.

Οι πρώτες ημέρες του Άλι στον ΠΑΟΚ: «Ο Γερεμέγιεφ με βοήθησε πολύ»
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Ο Τάχα Άλι μετρά ήδη τις πρώτες του προπονήσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και προσαρμόζεται σταδιακά στα δεδομένα της νέας του ομάδας, ενόψει και των αναμετρήσεων με τη Ντιναμό Κιέβου.

Ο 28χρονος Σουηδός εξτρέμ μίλησε σε podcast της πατρίδας του, αναφερόμενος στις πρώτες του εντυπώσεις από τον «Δικέφαλο του Βορρά», αλλά και στο ιδιαίτερο καλοκαίρι που βιώνει τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς πραγματοποίησε τις πρώτες επίσημες συμμετοχές του με την εθνική ομάδα της Σουηδίας στο Μουντιάλ 2026, πριν υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους». «Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για μένα. Κλήθηκα στην Εθνική και τώρα πήρα μεταγραφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άλι στάθηκε και στη βοήθεια που έχει από τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, επισημαίνοντας ότι η κοινή τους γλώσσα έκανε πιο εύκολη την προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον. «Ο Γερεμέγιεφ με βοήθησε πολύ», τόνισε ο Σουηδός εξτρέμ, εξηγώντας πως η παρουσία ενός συμπατριώτη του στην ομάδα συνέβαλε σημαντικά στην ομαλή ένταξή του.

Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση κι έτοιμος να προσφέρει άμεσα. «Έχω κάνει τρεις προπονήσεις με την ομάδα, η οποία βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας. Εγώ είμαι ήδη έτοιμος να αγωνιστώ», δήλωσε, αναφερόμενος στη φυσική του κατάσταση και στον αγωνιστικό του ρυθμό.

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