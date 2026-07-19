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Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ισπανία - Αργεντινή

Η BET MAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης βρήκαν το ποντάρισμα που έχει αξία από τον τελικό του Μουντιάλ 2026, Ισπανία – Αγγλία.

Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ισπανία - Αργεντινή
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Έγιναν ως τώρα 103 αγώνες. Σε τρεις διαφορετικές χώρες. Για πάνω από ένα μήνα, για να καταλήξουν όλα εδώ! Σε αυτή τη στιγμή: Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η 104η αναμέτρηση της διοργάνωσης, θα μας δώσει την κορυφαία ομάδα του πλανήτη. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, στην υπέρτατη «μάχη» για την παγκόσμια κορυφή!

Μολονότι σε τέτοιους αγώνες δεν υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για κέρδη, η BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης βρήκαν ακόμα μια «ψαγμένη» επιλογή, η οποία έχει αξία, ώστε να ακολουθήσουμε τον δρόμο προς το ταμείο.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση της Κυριακής (19/07)

Ισπανία – Αργεντινή

  • ΠΡΟΤΑΣΗ: Combo U9,5 σουτ στην εστία + U5,5 κάρτες 1,82
  • ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,82
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