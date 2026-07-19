Ράσφορντ: «Περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας, συνεχίστε να πιστεύετε σε εμάς»

Η Αγγλία ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας της Γαλλίας με 6-4 σε έναν συγκλονιστικό μικρό τελικό και κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Μάρκους Ράσφορντ έκανε τον απολογισμό της πορείας των «Τριών Λιονταριών» μέσω ανάρτησής του στα social media. Ο διεθνής επιθετικός εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την προσπάθεια της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως η μεγάλη επιτυχία δεν αργεί να έρθει.

Όσα είπε ο Ράσφορντ:

«Ένα πράγμα που είναι σίγουρο στο ποδόσφαιρο είναι ότι η απογοήτευση είναι μέρος της διαδρομής. Ο αγώνας με την Αργεντινή σίγουρα μας πλήγωσε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να αναγνωρίσουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει ως έθνος.

Είμαστε κοντά, τόσο κοντά, αλλά για ακόμη μία φορά δεν ήταν γραφτό να γίνει. Σήμερα, απαντήσαμε με τον σωστό τρόπο, με μια εμφάνιση απέναντι στη Γαλλία που έδωσε στους οπαδούς μας κάτι για να χαμογελούν και μας εξασφάλισε την τρίτη θέση.

Είμαι απίστευτα περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Συνεχίστε να πιστεύετε σε εμάς. Η ώρα μας θα έρθει.

Τώρα είναι ώρα να ξεκουραστώ, να σκεφτώ, να περάσω ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου και να επιστρέψω ως μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».