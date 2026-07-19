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Ολυμπιακός: Στο μεταγραφικό «κάδρο» ο Κοτάρσκι, ενόψει των εξελίξεων με Τζολάκη

Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ντομινίκ Κοτάρσκι, με τον Κροάτη τερματοφύλακα της Κοπεγχάγης να βρίσκεται στη λίστα των «ερυθρόλευκων» για την επόμενη ημέρα κάτω από τα δοκάρια.

Ολυμπιακός: Στο μεταγραφικό «κάδρο» ο Κοτάρσκι, ενόψει των εξελίξεων με Τζολάκη
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Η ομάδα του Πειραιά συνεχίζει την αναζήτηση τερματοφύλακα ενόψει των εξελίξεων στην υπόθεση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στη Χαλ, με τον Ντομινίκ Κοτάρσκι να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στη λίστα τους τον 26χρονο Κροάτη γκολκίπερ, ο οποίος αγωνίζεται από το 2025 στην Κοπεγχάγη και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, έχει ήδη υπάρξει μία πρώτη επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεσή του μόνο εύκολη δεν χαρακτηρίζεται, καθώς η Κοπεγχάγη θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά για να συναινέσει στην παραχώρησή του.

Ο Κοτάρσκι, ο οποίος είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, φέρεται να επιθυμεί την αποχώρησή του από τον δανέζικο σύλλογο μετά τη δύσκολη περσινή σεζόν.

Στον Ολυμπιακό αξιολογούν σοβαρά την περίπτωσή του, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση προς την Κοπεγχάγη.

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