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Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν θέλει Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου δεν έχει θέση στην ομάδα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram για τις αποχωρήσεις των Τσέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού.

Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν θέλει Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου δεν έχει θέση στην ομάδα»
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απαντώντας σε σχόλια φίλων του «τριφυλλιού» στο Instagram, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας ότι «όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, του σήμερα, ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου…, δεν έχει θέση στην ομάδα».

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

Για την αποχώρηση του Όσμαν: «Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατομμύρια μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσο, αλλά και για να σχολιάσεις και εσύ».

Για τον Τολιόπουλο: «Επίσης δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος; Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, του σήμερα, ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου, ή πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς, βάση βιογραφικού, αλλά και προσφοράς, δεν έχει θέση στην ομάδα.

Δεν έχετε καταλάβει μάλλον ποιος επέστρεψε… Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση».

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