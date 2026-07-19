«Καρφιά» Μπενίτεθ για Αργεντινή: «Εξαιρετική η Ισπανία, ευνοήθηκε αρκετά μέχρι τώρα η Αλμπισελέστε»

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του νέου παγκόσμιου πρωταθλητή έχει ξεκινήσει, με την Ισπανία και την Αργεντινή να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ (19/7, 22:00). Το μεγάλο ραντεβού έχει στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του, με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ να ανοίγει με το δικό του σχόλιο μια μεγάλη κουβέντα για το πώς έφτασαν οι δύο φιναλίστ ως εδώ.

Ο έμπειρος τεχνικός, σε συνέντευξή του στην ιταλική La Repubblica πέταξε τα... καρφιά του με αποδέκτες την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι.

Αναλύοντας το αγωνιστικό προφίλ των δύο μονομάχων, ο Μπενίτεθ στάθηκε στην ποιότητα της «Φούρια Ρόχα» αλλά και στο ειδικό βάρος της παρέας του Μέσι, σημειώνοντας ωστόσο πως η Αργεντινή είχε και εξωγενή βοήθεια κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

«Η Ισπανία παρουσιάζει ένα άκρως ελκυστικό πρόσωπο, έχει τρομερή ανασταλτική σταθερότητα και ο Ρόδρι αποτελεί τον συνδετικό κρίκο που δίνει την απαραίτητη ισορροπία για να λάμψουν οι υπόλοιποι. Από την άλλη, η Αργεντινή βγάζει μια μοναδική προσωπικότητα. Ξέρει να αντιδρά ακόμα και στις πιο οριακές καταστάσεις, όμως είναι δεδομένο ότι οι σφυρίγματα που πήρε και οι ευνοϊκές αποφάσεις των διαιτητών έπαιξαν κομβικό ρόλο στην πορεία της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.