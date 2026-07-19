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Άνετη νίκη επί της Τουρκίας και 5η θέση για την Εθνική Νέων στο EuroBasket U20

Η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε 73-56 της Τουρκίας και κατέκτησε την 5η θέση στο EuroBasket U20.

Άνετη νίκη επί της Τουρκίας και 5η θέση για την Εθνική Νέων στο EuroBasket U20
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Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket U20 της Λιουμπλιάνας η Εθνική Νέων Ανδρών, επικρατώντας της Τουρκίας 73-56 στον αγώνα κατάταξης και κατακτώντας την 5η θέση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου ξεπέρασε το ισορροπημένο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται ισόπαλη (15-15), όμως στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Με επιμέρους σκορ 25-10 στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι διεθνείς πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δεν κοίταξαν ξανά πίσω, φτάνοντας ακόμη και στο +18 (60-42) πριν διαμορφώσουν το τελικό 73-56.

ellada

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ελληνική ομάδα ήταν ο Γιάννος Ξανθόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 τάπες. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Παναγιώτης Παγώνης, που πρόσθεσε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της Ελλάδας.

Δεκάλεπτα: 15-15, 40-25, 54-39, 73-56.

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 9 (1), Ξανθόπουλος 23 (2), Χαντζής 5 (1), Ροζακέας 5 (1), Γεώργας, Πρέκας 5 (1), Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 12, Παγώνης 14 (2τρ, 11ρ., 6 α).

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