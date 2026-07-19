Εμπαπέ: «Μερικές φορές δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρινόμαστε ως άνθρωποι»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναφέρθηκε στη σφοδρή κριτική που δέχθηκε η εθνική Γαλλίας μετά την απογοητευτική της εμφάνιση απέναντι στην Αγγλία, ενώ σχολίασε και την επικείμενη αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάμπ από την τεχνική ηγεσία των «τρικολόρ».

Ο αρχηγός της Γαλλίας έζησε μια ιστορική βραδιά στο Μαϊάμι, καθώς πέτυχε δύο γκολ απέναντι στα «Τρία Λιοντάρια» και έφτασε τα 22 τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων, κατακτώντας την κορυφή της σχετικής λίστας και αφήνοντας πίσω του τον Λιονέλ Μέσι.

Παρά το προσωπικό του επίτευγμα, η Γαλλία δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα στον μικρό τελικό, γνωρίζοντας την ήττα με 6-4 από την Αγγλία. Το καταστροφικό πρώτο ημίχρονο, στο οποίο οι «μπλε» βρέθηκαν να χάνουν με 4-0, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σκληρή κριτική προς την ομάδα.

Οι δηλώσεις του Εμπαπέ:

«Στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορώ να καταλάβω όσους λένε ότι κοροϊδεύαμε κι ότι δεν σεβαστήκαμε τη φανέλα. Θα έλεγα, αντίθετα, ότι ήμασταν απλώς άνθρωποι. Μερικές φορές δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρινόμαστε ως άνθρωποι. Δυστυχώς, είχαμε μείνει εντελώς άναυδοι. Μας έδωσαν ένα γερό ''χαστούκι''. Στο δεύτερο ημίχρονο γίναμε ξανά παίκτες κορυφαίου επιπέδου, σαν μηχανές που δεν έχουν πια συναισθήματα.

Είναι πιο απογοητευτικό για τον προπονητή. Θέλαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτόν, αλλά δυστυχώς με το πρώτο ημίχρονο τον απογοητεύσαμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή για όλα όσα έχει κάνει. Αυτό το παιχνίδι δεν θα αμαυρώσει τον μύθο του Ντιντιέ Ντεσάν».