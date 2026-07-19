Μαρία Σάκκαρη: Για τον τίτλο του Athens Open μπροστά στο ελληνικό κοινό! – Η ώρα και το κανάλι

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία το βράδυ της Κυριακής (19/7, 20:00, ΕΡΤ) θα διεκδικήσει τον τίτλο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 απέναντι στην Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα, στον τελικό του πρώτου WTA τουρνουά που φιλοξενείται στην Ελλάδα έπειτα από 36 χρόνια.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τρίτου τίτλου της καριέρας της, αλλά και του πρώτου μπροστά στο ελληνικό κοινό. Παράλληλα, εξασφάλισε την πρώτη της συμμετοχή σε τελικό μετά το Indian Wells του 2024, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση. Στον ημιτελικό επικράτησε της Αλίνα Κορνέεβα με 6-1, 7-5, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Απέναντί της θα βρεθεί μία από τις πιο έμπειρες αθλήτριες του circuit. Η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα, Νο. 32 της παγκόσμιας κατάταξης και πρώην Νο. 2, ξεπέρασε το εμπόδιο της Κλάρα Τάουσον με 6-1, 4-6, 6-3 σε έναν ημιτελικό που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, παίρνοντας την πρόκριση για τον 15ο τελικό WTA της καριέρας της και δεύτερο μέσα στο 2026, μετά την παρουσία της στο Libéma Open τον περασμένο Ιούνιο, όπου αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Ο τελικός της Αθήνας θα σηματοδοτήσει την πρώτη συνάντηση των δύο αθλητριών μετά τον συγκλονιστικό ημιτελικό του Roland Garros το 2021. Τότε, η Κρεϊτσίκοβα είχε επικρατήσει με 9-7 στο τρίτο σετ, αφού προηγουμένως είχε σβήσει match point της Σάκκαρη, σε έναν από τους πιο δραματικούς αγώνες της διοργάνωσης.

Συνολικά, αυτή θα είναι η τρίτη φορά που οι δύο τενίστριες θα τεθούν αντιμέτωπες. Η Τσέχα μετρά δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, καθώς εκτός από το Roland Garros του 2021 είχε επικρατήσει και στο Ντουμπάι την ίδια χρονιά.

Για τη Σάκκαρη, ο τελικός έχει ξεχωριστή σημασία. Εκτός από την ευκαιρία να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους και να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο παλμαρέ της, έχει την ευκαιρία να πάρει και τη δική της αγωνιστική «ρεβάνς» απέναντι στην Κρεϊτσίκοβα για την οδυνηρή ήττα στο Παρίσι, ένα παιχνίδι που, όπως έχει παραδεχθεί και η ίδια στο παρελθόν, έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη της.