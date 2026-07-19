Στέφανος Τσιτσιπάς: Για τον 13ο τίτλο της καριέρας του στον τελικό του Γκστάαντ - Ώρα και κανάλι

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται μπροστά σε ακόμα μία σημαντική πρόκληση.

Η αναμέτρηση με τον Βέλγο, ο οποίος βρίσκεται στο Νο42 της παγκόσμιας κατάταξης, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει το μεσημέρι της Κυριακής, στις 12:30, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από CosmoteSport6HD.

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αυτός θα είναι ο 31ος τελικός ATP της καριέρας του, έχοντας μέχρι σήμερα απολογισμό 12 τίτλων και 18 ηττών. Παράλληλα, επιστρέφει σε τελικό για πρώτη φορά έπειτα από 17 μήνες, μετά την παρουσία του στον τελικό του Ντουμπάι τον Φεβρουάριο του 2025, με στόχο να κατακτήσει το 13ο τρόπαιο της καριέρας του. Αν τα καταφέρει, θα προσθέσει τον όγδοο τίτλο του σε διοργάνωση ATP 250 (7-1) και τον έκτο σε χωμάτινη επιφάνεια (5-8).

Στην απέναντι πλευρά θα βρεθεί ο Ραφαέλ Κολινιόν, ο οποίος θα δώσει τον πρώτο ATP τελικό της καριέρας του. Ο Βέλγος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, έχοντας ήδη σημειώσει σημαντικές νίκες, μεταξύ των οποίων και εκείνη απέναντι στον Μπεν Σέλτον στο Roland Garros. Στο τουρνουά του Γκστάαντ απέκλεισε τους Λορέντσο Σονέγκο και Βαλεντίν Βασερό, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό.

Η αναμέτρηση της Κυριακής (19/07) θα είναι η πρώτη μεταξύ των δύο αθλητών. Ο Τσιτσιπάς, πάντως, έχει θετικό απολογισμό απέναντι σε Βέλγους αντιπάλους, με ρεκόρ 7-2, ενώ μετρά πέντε διαδοχικές νίκες. Η τελευταία του ήττα από Βέλγο τενίστα καταγράφηκε το 2018 στο Σινσινάτι, όταν είχε ηττηθεί από τον Νταβίντ Γκοφάν.