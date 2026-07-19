Μουντιάλ 2026: Η κατάθεση ψυχής του Λιονέλ Μέσι πριν από τον τελικό, Ισπανία - Αργεντινή

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο «Pulga» μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μέσα από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Ο αρχηγός της Αργεντινής επέλεξε να σταθεί όχι μόνο στις επιτυχίες της ομάδας, αλλά κυρίως στην κοινή πορεία που έχει διανύσει με τους συμπαίκτες του, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας και ευγνωμοσύνης λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

https://www.instagram.com/p/Da9Q-rnt5q7/

Η κατάθεση ψυχής του Λιονέλ Μέσι

«Το πιο όμορφο πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε ξανά στις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ τον καθένα από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να διατηρήσουν αυτή την Εθνική Ομάδα ως μια οικογένεια.

Ό,τι και αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.

Vamos Argentina».