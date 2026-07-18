Ανακοίνωσε Μπόλντγουιν ο Ερυθρός Αστέρας

Την απόκτηση του Πάτρικ Μπόλντγουιν Τζούνιορ ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας, με τον 23χρονο φόργουορντ να ετοιμάζεται να κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το βήμα για την Ευρώπη.

Ο Μπόλντγουιν γεννημένος το 2002, υπήρξε επιλογή πρώτου γύρου στο Draft του 2022, διαθέτοντας ένα σπάνιο πακέτο φυσικών προσόντων. Με ύψος που αγγίζει τα 2,06 μέτρα και άνοιγμα χεριών που του επιτρέπει να αμύνεται σε πολλαπλές θέσεις, ο νεαρός Αμερικάνος μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για την ομάδα του Βελιγραδίου στην EuroLeague.

Τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε στη G-League με την θυγατρική ομάδα των Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας κατά μέσο όρο 21.3 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ανά παιχνίδι σε 30' λεπτά.