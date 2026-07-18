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Τελικός Μουντιάλ 2026: Ό,τι και να γίνει η Adidas θα πανηγυρίσει!

Η Adidas είναι η απόλυτη «βασίλισσα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 πριν καν ξεκινήσει ο τελικός (19/7, 22:00) στο Νιου Τζέρσεϊ, αφού τόσο η Ισπανία όσο και η Αργεντινή θα παραταχθούν στο χορτάρι φορώντας το brand με τις τρεις ρίγες.

Τελικός Μουντιάλ 2026: Ό,τι και να γίνει η Adidas θα πανηγυρίσει!
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Η Adidas νίκησε κατά κράτος την μάχη των Παγκοσμίων brands στο Μουντιάλ 2026 και πριν καν Ισπανία και Αργεντινή λύσουν τις ποδοσφαιρικές τους διαφορές στον τελικό του Νιου Τζέρσεϊ, η γερμανική εταιρεία έχει ήδη πανηγυρίσει το υπέρτατο τρόπαιο, εξασφαλίζοντας έναν ακόμα «εμφύλιο» στην ιστορία της.

Συγκεκριμένα, το brand με τις τρεις ρίγες κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο φετινό τουρνουά, ντύνοντας συνολικά 14 από τις 48 ομάδες (ποσοστό 29%) και προμηθεύοντας την επίσημη μπάλα και για τις 104 αναμετρήσεις.

Με αυτή την επικράτηση, η Adidas πήρε μια ηχηρή ρεβάνς από τη Nike. Όπως σημειώνει η ισπανική «Marca», η αμερικανική εταιρεία είχε τα ηνία στο Μουντιάλ του Κατάρ με 41%, όμως φέτος υποχώρησε στο 25% (έχοντας 12 ομάδες αντί για 13), την ώρα που η Puma ακολούθησε στην τρίτη θέση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είδαμε μια πολυφωνία εταιρειών, καθώς συμμετείχαν επίσης οι Kelme, Reebok, Umbro, Capelli Sport, Jako, 7Saber, Saeta, Majid, Kappa και Marathon.

Η χρυσή βίβλος των χορηγών:

Εκτός από τους τρεις «κολοσσούς» (Adidas, Nike, Puma), μόνο δύο εταιρείες έχουν πανηγυρίσει Μουντιάλ στη σύγχρονη εποχή: η βρετανική Umbro (1966, 1994) και η γαλλική Le Coq Sportif (1982, 1986).

Αυτός θα είναι ο πέμπτος τελικός στην ιστορία που είναι 100% Adidas, με την Αργεντινή να δηλώνει παρούσα στους τρεις από τους προηγούμενους τέσσερις (1978, 1990, 2014).

Από το 1966, ο γερμανικός κολοσσός έχει απουσιάσει από μόλις τρεις τελικούς, μετρώντας πλέον έξι κατακτήσεις, την ώρα που η Nike έχει στο παλμαρέ της δύο χρυσά τρόπαια (2002 με Βραζιλία και 2018 με Γαλλία).

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