Τσέλσι: «Έκλεισε» τον Μόργκαν Ρότζερς με 117 εκατ. λίρες

Η Τσέλσι βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας σπουδαίας μεταγραφικής κίνησης, καθώς ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Ορνστάιν.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό που αναμένεται να φτάσει τα 117 εκατομμύρια λίρες, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να αποτελεί μία από τις πιο ακριβές προσθήκες του φετινού μεταγραφικού παζαριού. Ο Ρότζερς αναμένεται να περάσει ιατρικά τη Δευτέρα και να υπογράψει συμβόλαιο για 6+1 χρόνια.