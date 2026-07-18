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Μάβερικς: «Αμετακίνητος» ο Ίρβινγκ παρά το ενδιαφέρον ομάδων του NBA

Οι Ντάλας Μάβερικς ξεκαθάρισαν πως δεν είναι διατεθημένοι να παραχωρήσουν τον Κάιρι Ίρβινγκ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Έβαν Σάιντερι.

Μάβερικς: «Αμετακίνητος» ο Ίρβινγκ παρά το ενδιαφέρον ομάδων του NBA
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Οι Ντάλας Μάβερικς συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους για τη νέα σεζόν, έχοντας ξεκαθαρίσει πως ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν παραχωρείται, παρά το έντονο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν αρκετές ομάδες του NBA.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Έβαν Σάιντερι, αρκετοί σύλλογοι προσέγγισαν τους Μάβερικς για τον 34χρονο σούπερ σταρ, ωστόσο η απάντηση της ομάδας ήταν κατηγορηματική, καθώς δεν υπάρχει πρόθεση να μπει σε διαπραγματεύσεις για την αποχώρησή του.

Το Ντάλας σκοπεύει να «χτίσει» το μέλλον του γύρω από τον Ίρβινγκ και τον Νο.1 του Draft, Κούπερ Φλαγκ. Την περασμένη σεζόν ο Ίρβινγκ είχε κατά μέσο όρο 24,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ σε 36,1 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, παραμένοντας ένας από τους κορυφαίους γκαρντ του NBA.

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