Τσιτσιπάς: «Δεν περιμένω κάτι λιγότερο από μια μεγάλη μάχη»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του ATP 250 του Γκστάαντ, επικρατώντας με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) του Αλεξάντερ Σεφτσένκο σε μία απαιτητική αναμέτρηση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας τενίστας συνεχάρη τον αντίπαλό του για την προσπάθεια και στάθηκε στις δύσκολες συνθήκες του τουρνουά, τονίζοντας τη σημασία της πρόκρισης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον μεγάλο τελικό που ακολουθεί απέναντι στον Ραφαέλ Κολινιόν, όπου θα διεκδικήσει έναν ακόμη τίτλο στην καριέρα του.

Οι δηλώσεις του Τσιτσιπά:

Για τον αντίπαλό του στον ημιτελικό:

«Ήταν μεγάλη μάχη με τον Αλεξάντερ, νομίζω κάναμε και οι δύο καλό παιχνίδι, είναι κρίμα που μόνο ένας μπορεί να είναι νικητής στο τέλος, νιώθω πως και οι δυο μας το αξίζαμε. Θέλω να τον συγχαρώ για την εκπληκτική του προσπάθεια σήμερα».

Για το υψόμετρο και τις συνθήκες του να αγωνίζεται στις ελβετικές Άλπεις:

«Είναι δύσκολο εδώ, ειδικά τις πρώτες μέρες. Ήμουν στο Μόντε Κάρλο, στη θάλασσα, και τώρα εδώ στα βουνά. Θέλει λίγο χρόνο να συνηθίσεις τις αναπηδήσεις, αλλά νομίζω ότι ενισχύει το παιχνίδι μου. Το υψόμετρο βοηθάει τα πιο καλά μου χτυπήματα, κάνει την μπάλα να σηκώνεται λίγο πιο ψηλά και αυτοί που έχουν μεγάλο σερβίς και μεγάλα όπλα έχουν μια βοήθεια».

Για τον αυριανό τελικό με τον Ραφαέλ Κολινιόν:

«Και οι δύο είχαμε μεγάλους σε διάρκεια αγώνες, αλλά και οι δύο το θέλαμε πολύ. Θα βγούμε και οι δύο εκεί έξω και θα τα δώσουμε όλα. Δεν περιμένω κάτι λιγότερο από μια μεγάλη μάχη. Ξέρω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά σε έναν τελικό θες να τα δώσεις όλα. Θέλω να βγω εκεί έξω και να κάνω το καλύτερο».