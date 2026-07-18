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Αστέρας AKTOR: Πένθος για τον Χουλιάν Μπαρτόλο – «Έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του

Δύσκολες στιγμές για τον Χουλιάν Μπαρτόλο, καθώς ο πατέρας του «έφυγε» από τη ζωή.

Αστέρας AKTOR: Πένθος για τον Χουλιάν Μπαρτόλο – «Έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του
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Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Χουλιάν Μπαρτόλο, καθώς ο πατέρας του Αργεντινού εξτρέμ του Αστέρα AKTOR «έφυγε» από τη ζωή.

Η αποστολή των Αρκάδων έφτασε σήμερα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ωστόσο ο 30χρονος ποδοσφαιριστής αναχώρησε άμεσα, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς του αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η ανακοίνωση του Αστέρα:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Julian Bartolo για την απώλεια του πατέρα του.

Julian σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι δίπλα σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή. Μείνε δυνατός!

Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας».

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