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Γαλλία: Με Γουεμπανιάμα, αλλά χωρίς Γιαμπουσέλε και Λεσόρ στα παράθυρα του Αυγούστου

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας ανακοίνωσε την αποστολή της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Γαλλία: Με Γουεμπανιάμα, αλλά χωρίς Γιαμπουσέλε και Λεσόρ στα παράθυρα του Αυγούστου
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Η εθνική ομάδα της Γαλλίας ανακοίνωσε την αποστολή της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα παιχνίδια των «παραθύρων» του ερχόμενου Αυγούστου, με αρκετά σημαντικά ονόματα να βρίσκονται στη διάθεση του Φρεντερίκ Φοτού.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές λύσεις της ομάδας του στα κρίσιμα παιχνίδια του Αυγούστου.

Από την αποστολή δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα. Ο σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς επιστρέφει στις υποχρεώσεις της εθνικής Γαλλίας για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Στη λίστα των «τρικολόρ» ξεχωρίζει η επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ, με τον έμπειρο φόργουορντ να καλείται ξανά στην εθνική ομάδα έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, στη διάθεση του Φρεντερίκ Φοτού θα βρίσκονται αρκετοί ακόμη σημαντικοί παίκτες, όπως οι Ρούντι Γκομπέρ, Τεό Μαλεντόν, Ουσμάν Ντιενγκ, Τζέιμς Νουά, ενώ στη λίστα υπάρχουν επίσης οι Φρανσίσκο, Ιφί, Λουβαβού-Καμπαρό και Στράζελ.

Γιαμπουσέλε και Λεσόρ δεν συμπεριλήφθηκαν στις τελικές επιλογές για τα παιχνίδια του Αυγούστου, με τον Φοτού να καταλήγει σε διαφορετικές λύσεις για τη συγκεκριμένη φάση των προκριματικών.

Η εθνική Γαλλίας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 20 Αυγούστου, με ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Οι «τρικολόρ» θα αντιμετωπίσουν δύο φορές τη Σερβία, ενώ θα βρεθούν επίσης απέναντι στη Σλοβενία και τη Σουηδία.

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