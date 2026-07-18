· Ισπανία

Μουντιάλ 2026: Ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας - Ο λόγος

Η καταιγίδα που πλήττει τη Νέα Υόρκη οδήγησε σε ακύρωση της προπόνηση της Ισπανίας.

Μουντιάλ 2026: Ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας - Ο λόγος
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Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας νέα προβλήματα λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό στη Νέα Υόρκη.

Από την έναρξη της διοργάνωσης, η FIFA έχει βρεθεί αντιμέτωπη με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των αγώνων και ανησυχία για πιθανές αναβολές, εξαιτίας του αυστηρού πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό, μία ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Νέα Υόρκη ανέτρεψε τον προγραμματισμό της εθνικής Ισπανίας. Η προπόνηση που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου (18/7) ματαιώθηκε, καθώς οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την παρουσία της ομάδας στο γήπεδο.

Οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές παρέμειναν σε κλειστό χώρο, ακολουθώντας πρόγραμμα στο γυμναστήριο, προκειμένου να διατηρηθούν σε αγωνιστικό ρυθμό ενόψει της αναμέτρησης που θα κρίνει τον παγκόσμιο τίτλο.

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