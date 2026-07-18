Χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 η Ελένη Ιακωβάκη με ιστορικό ρεκόρ στα 400μ.

Την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 κατέλαβε η Ελένη Ιακωβάκη, χάρη σε μια συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό της παρατεταμένης ταχύτητας, κατά την τρίτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Κ18 στο Ριέτι της Ιταλίας. Η νεαρή αθλήτρια άρχισε να γράφει τη δική της χρυσή ιστορία, επιβεβαιώνοντας πλήρως τον τίτλο του φαβορί με τον οποίο ταξίδεψε στη διοργάνωση.

Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα τερμάτισε πρώτη με το εντυπωσιακό 52.38, βελτιώνοντας κατά ένα δευτερόλεπτο το προηγούμενο δικό της ρεκόρ (53.39 από το Πανελλήνιο στην Πάτρα). Με αυτή την επίδοση, η Ιακωβάκη έκανε φύλλο και φτερό τα πανελλήνια ρεκόρ τόσο στην κατηγορία των κορασίδων όσο και των νεανίδων, βάζοντας πλώρη για σπουδαία πράγματα στο μέλλον.

Οι επόμενοι μεγάλοι στόχοι έχουν ήδη κυκλωθεί, με πρώτο το 52.16 που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών (Κ23), και σε βάθος χρόνου το απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών με 50.45. Παράλληλα, στα πλάνα των επόμενων ετών είναι και η μετάβασή της στα 400μ. με εμπόδια, εκεί όπου μάλιστα έχει προλάβει ήδη να σημειώσει πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων από τις πρώτες της κιόλας αναγνωριστικές κούρσες.