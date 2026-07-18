Συνεχίζει στην Τουρκία ο Λαφόντ

Ο Αλμπάν Λαφόν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και ο γκολκίπερ από την Ακτή Ελεφαντοστού επέστρεψε στη Ναντ, μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Δεν θα μείνει όμως στη γαλλική ομάδα, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Παρισιού «L'Equipe» η Ναντ έχει συμφωνήσει με την Αμέντσπορ, που ανέβηκε στην Α' κατηγορία του πρωταθλήματος στη γειτονική χώρα.

Το κόστος της μεταγραφής δεν θα ξεπεράσει το ένα εκατ. ευρώ και Λαφόν θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 37 παιχνίδια με τη φανέλα του «τριφυλλιού», κρατώντας 13 φορές ανέπαφη την εστία του σε 3.315' αγωνιστικά λεπτά.