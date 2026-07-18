Νίκολιτς: «Ευχαριστημένος ως το 55' - Ο διαιτητής κατέστρεψε το ματς» - Η αναφορά για αντί - Πινέδα

Ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Χρόνινγκεν εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στάθηκε τόσο στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας του πριν από την αποβολή, όσο και στη μαχητικότητα που έδειξαν οι παίκτες του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως η Ένωση παρουσίασε θετικά στοιχεία στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της προσπάθειας των ποδοσφαιριστών του στην τελική ευθεία του αγώνα, όταν οι συνθήκες έγιναν πιο δύσκολες.

Παράλληλα, ο έμπειρος προπονητής έκανε τον απολογισμό του πρώτου κομματιού της καλοκαιρινής προετοιμασίας, επισημαίνοντας πως έχει γίνει σημαντική δουλειά από την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο.

Αναλυτικά όσα είπε

«Πιστεύω ότι νωρίς στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας θα έχουμε καλύψει το κενό, ίσως και από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή και δυο ποδοσφαιριστές».

Το σχόλιο για το ματς και το τι είδε σε κάθε ημίχρονο: «Μου άρεσε πολύ το παιχνίδι, το επίπεδο του αντιπάλου ήταν σοβαρό, ένα σοβαρό παιχνίδι. Στα πρώτα 55 λεπτά έμεινα ευχαριστημένος, είδα συνδυασμούς και τη γνωστή αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας και κάποιες ευκαιρίες. Αν και δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, ειδικά σε φιλικά, μετά το 55' ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε πολλούς νέους παίκτες, έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που κλείνουμε με νίκη, μέχρι το 55' μου άρεσε αυτό που είδα και μετά το 55' μου άρεσε η προσέγγιση της ομάδας με τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί».

Το σχόλιο για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας: «Κάναμε καλή δουλειά, είμαι ευχαριστημένος. Μεγάλη ένταση και καλοί ρυθμοί, δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, μόνο μικρούς. Είδατε και εσείς τη δουλειά εδώ καθημερινά, είχαμε την ευκαιρία να δούμε διάφορες επιλογές από παίκτες που είναι καθιερωμένοι αλλά και από νεαρότερους. Για αυτό γίνονται οι προετοιμασίες, για αυτό είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε και περιμένουμε το δεύτερο στάδιο».

Για τον Πινέδα και τα μεταγραφικά: «Πιστεύω ότι νωρίς στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας θα έχουμε καλύψει το κενό, ίσως και από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή και δυο ποδοσφαιριστές».