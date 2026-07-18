Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε προετοιμασία η Κ19

Σε ρυθμούς νέας σεζόν κινείται η Κ19 του Παναθηναϊκού, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία της με αρκετές αλλαγές τόσο στο τεχνικό επιτελείο όσο και στο έμψυχο δυναμικό της.

Νέος προπονητής της ομάδας ανέλαβε ο Άγγελος Ζαζόπουλος, ο οποίος προέρχεται από μια επιτυχημένη χρονιά στην Κ17, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ξανά ο Γιώργος Τσιντάρης ως άμεσος συνεργάτης, ενώ στο επιτελείο παραμένουν από την περσινή ομάδα οι Παναγιώτης Γκρόσιος, προπονητής φυσικής κατάστασης, και Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος Αλεξάκης, υπεύθυνος για την εκγύμναση των τερματοφυλάκων.

Το νέο ρόστερ της Κ19 παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία διαμόρφωσης. Ο σύλλογος έχει δώσει έμφαση στην παρουσία νεαρών ποδοσφαιριστών με προοπτική εξέλιξης, έχοντας ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους και την προετοιμασία τους για το επόμενο επίπεδο.

Πριν από την έναρξη των προπονήσεων, οι παίκτες πέρασαν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια μπήκαν στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Το βασικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί στα Χάνια Πηλίου, όπου η αποστολή της Κ19 του Παναθηναϊκού θα βρεθεί από τις 22 έως τις 31 Ιουλίου, συνεχίζοντας τη δουλειά ενόψει της νέας σεζόν.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν, ο προπονητής της Κ19, Άγγελος Ζαζόπουλος, δήλωσε:

«Ξεκινάμε μια νέα αγωνιστική περίοδο με ένα αρκετά ανανεωμένο σύνολο και μεγάλη διάθεση για δουλειά. Βασικός μας στόχος είναι η καθημερινή εξέλιξη των ποδοσφαιριστών, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Θέλουμε, μέσα από τη δουλειά στις προπονήσεις και τους αγώνες, τα παιδιά να βελτιώνονται διαρκώς, να αποκτούν τη σωστή νοοτροπία και να κατανοούν τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός.

Η Κ19 αποτελεί το τελευταίο σκαλοπάτι πριν από την πρώτη ομάδα, το τελευταίο ουσιαστικά “εργαστήρι” στο οποίο οι νεαροί ποδοσφαιριστές καλούνται να εξελιχθούν, να ωριμάσουν και να προετοιμαστούν για τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, πριν περάσουν στη “βιτρίνα” του Συλλόγου.

Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και κοινή φιλοσοφία με την πρώτη ομάδα, ώστε η μετάβαση των ποδοσφαιριστών στο επόμενο επίπεδο να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Η μεγαλύτερη επιτυχία για εμάς είναι να βλέπουμε ποδοσφαιριστές να εξελίσσονται και να προετοιμάζονται κατάλληλα, ώστε να είναι έτοιμοι όταν έρθει η στιγμή να κάνουν το επόμενο βήμα».

Ευχόμαστε σε όλους τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της Κ19 καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία, πρόοδο και επιτυχίες».

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