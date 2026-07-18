Χρόνινγκεν - ΑΕΚ 1-2: Έβγαλε χαρακτήρα με 10 παίκτες κι έκανε ανατροπή σε φιλικό για... γερά νεύρα

Η ΑΕΚ πήρε τεράστια νίκη κι έβγαλε χαρακτήρα κόντρα στην Χρόνινγκεν σε φιλικό αγώνα με 2-1, σε μία αναμέτρηση για... γερά νεύρα.

Η Ένωση αγωνιζόταν από το 55' με παίκτη λιγότερο εξαιτίας της κόκκινης που δέχθηκε ο Ρέλβας, ενώ λίγο έλειψε να υπάρξει και «σύρραξη» ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν στο 65' με τον Ζαουάντα, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» έφεραν τα... πάνω κάτω χάρη σε γκολ του Ζίνι (77') και του Καλοσκάμη (83').

Χαμένες ευκαιρίες για να σκοράρει η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση απέναντι στη Χρόνινγκεν, παίρνοντας από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων και δείχνοντας διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Μάλιστα, μόλις στο 2ο λεπτό έφτασε μια ανάσα από το γκολ, όταν ο Κοϊτά δοκίμασε ένα δυνατό σουτ από τον άξονα, μετά από στρώσιμο του Μάριν, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της ολλανδικής εστίας.

Η Ένωση συνέχισε να πιέζει και στο 8' κέρδισε κόρνερ, με τον Μουκουντί να παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Η υπεροχή της ΑΕΚ μεταφράστηκε σε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία στο 18ο λεπτό. Ο Κοϊτά δημιούργησε εξαιρετικά τις προϋποθέσεις για τον Βάργκα, ο οποίος βρέθηκε σε διαγώνιο τετ α τετ, όμως ο τερματοφύλακας της Χρόνινγκεν αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν.

Η ολλανδική ομάδα άρχισε σταδιακά να ισορροπεί το παιχνίδι και στο 31' κατέγραψε την πρώτη της αξιόλογη στιγμή. Ο Μέρσερα επιχείρησε το σουτ, όμως ο Μπρινιόλι ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε, διατηρώντας απαραβίαστη την εστία της ΑΕΚ.

Η Χρόνινγκεν απείλησε ξανά στο 39' και στάθηκε ιδιαίτερα άτυχη. Μετά από λάθος στην άμυνα της Ένωσης, ο Ντε Γιόνγκε βρέθηκε σε θέση βολής και επιχείρησε το πλασέ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους και στο 45' είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Ντε Γιόνγκε βρέθηκε ξανά απέναντι από την εστία, αλλά ο Μπρινιόλι πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, κρατώντας όρθια την ΑΕΚ και στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Ανατροπή σε ημίχρονο «ροντέο» για την Ένωση

Η Χρόνινγκεν μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος και μόλις στο 47ο λεπτό απείλησε με τον Φαν ντερ Βερφ, ο οποίος δοκίμασε ένα σουτ από καλή θέση, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ. Η ένταση, πάντως, ανέβηκε αισθητά από εκείνο το σημείο και μετά, με τις μονομαχίες να γίνονται πιο δυνατές και τα νεύρα να κάνουν την εμφάνισή τους ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Η ΑΕΚ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση στο 55ο λεπτό, όταν ο Ρέλβας αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα σκληρό και επικίνδυνο μαρκάρισμα, αφήνοντας την Ένωση με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστική και στο 62' έχασε ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, με τον Βάργκα να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να μην μπορεί να δώσει δύναμη στην προσπάθειά του.

Η Χρόνινγκεν εκμεταλλεύτηκε τελικά το πλεονέκτημα του παίκτη παραπάνω και στο 65ο λεπτό πήρε το προβάδισμα. Ο Ζαουάντα βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, κινήθηκε εξαιρετικά και ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των Ολλανδών.

Η Ένωση, όμως, δεν παράτησε το παιχνίδι και παρά τις δυσκολίες κατάφερε να αντιδράσει. Στο 77ο λεπτό, μετά από ασφυκτική πίεση ψηλά, ο Κουτέσα έκλεψε την μπάλα και τροφοδότησε τον Ζίνι. Ο επιθετικός της ΑΕΚ έκανε εξαιρετική κίνηση από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή και με όμορφο πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε μόλις έξι λεπτά αργότερα. Στο 83', ο Μάνταλος εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ, ο Καλοσκάμης πήδηξε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Μάλιστα, η ΑΕΚ λίγο έλειψε να «κλειδώσει» τη νίκη αμέσως μετά, όταν ο Κουτέσα βρέθηκε σε θέση τετ α τετ στο 84ο λεπτό, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από μισή ώρα, η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα, αντέδρασε μετά το γκολ της Χρόνινγκεν και με δύο τέρματα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα έφερε μια σπουδαία ανατροπή, επικρατώντας με 2-1.

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ 1-2

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα (65' Χριστακόπουλος), Πήλιος (65' Πενράις), Ρέλβας, Μουκουντί (65' Αλεξίου), Μάριν (65' Κουτέσα), Κάιρινεν (46' Σαχαμπό), Ζούμπκοφ (46' Μάνταλος), Κοϊτά (65' Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65' Ζίνι) και Βάργκα (65' Γκεοργκίεφ).