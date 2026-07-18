Χρόνινγκεν - ΑΕΚ: «Σύρραξη» και κόκκινη στον Ρέλβας για επικίνδυνο μαρκάρισμα (vid)

Με δέκα παίκτες έμεινε η ΑΕΚ στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στη Χρόνινγκεν, μετά την αποβολή του Ρέλβας.

Ο στόπερ της Ένωσης έχασε το κοντρόλ της μπάλας και στην προσπάθειά του να διορθώσει το λάθος του άπλωσε απρόσεκτα το πόδι του, κάνοντας ένα άσχημο και επικίνδυνο μαρκάρισμα στον αντίπαλό του.

Η φάση προκάλεσε νέα ένταση στον αγωνιστικό χώρο, με τον διαιτητή να δείχνει την κόκκινη κάρτα στον αμυντικό της ΑΕΚ.

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