Χρόνινγκεν - ΑΕΚ: Άνοιξε το σκορ ο Ζαουάντα - Ισοφάρισε ο Ζίνι (vids)

Η ΑΕΚ βρήκε την απάντηση στο γκολ της Χρόνινγκεν και έφερε το φιλικό στα ίσα. Οι Ολλανδοί ήταν εκείνοι που πήραν το προβάδισμα στο 65ο λεπτό, όταν ο Ζαουάντα πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή της Ένωσης και με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 0-1.

Η αντίδραση των «κιτρινόμαυρων», ωστόσο, ήταν άμεση. Οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν ψηλά, κέρδισαν την μπάλα με τον Κουτέσα και εκείνος τροφοδότησε τον Ζίνι. Ο νεαρός επιθετικός κινήθηκε όμορφα από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή και με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 77’, επαναφέροντας την ισορροπία στην αναμέτρηση.