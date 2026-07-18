Σκαλόνι ενόψει τελικού: «Αυτό που ζει σήμερα η Αργεντινή ξεπερνά το ποδόσφαιρο»

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη μάχη για το βαρύτιμο τρόπαιο κόντρα στους Φούριας Ρόχας, ο αρχιτέκτονας της «Αλμπισελέστε», Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε να κοιτάξει πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, ο Αργεντινός τεχνικός αναφέρθηκε με περηφάνια στον τρόπο με τον οποίο η εθνική ομάδα κατάφερε να σβήσει τις παραδοσιακές ποδοσφαιρικές έχθρες της χώρας.

«Ανακαλύψαμε ξανά κάτι πραγματικά πολύτιμο. Βλέπουμε οπαδούς της Μπόκα και της Ρίβερ να αγκαλιάζονται, φίλους της Νιούελς και της Ροζάριο Σεντράλ να πανηγυρίζουν μαζί με τη φανέλα της Εθνικής. Αυτή η ενότητα μας συγκινεί βαθιά και αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία μας. Ακόμα κι αν δεν τα καταφέρουμε στον τελικό, αυτό που ζούμε είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σκαλόνι.

Ο Σκαλόνι τόνισε πως η ομάδα αισθάνεται καθημερινά τη στήριξη του κόσμου και θεωρεί πως αυτή η σχέση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σημερινού συνόλου.

«Οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται δίπλα τους. Αυτή η ενότητα είναι ανεκτίμητη και σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει τη διαφορά. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όμως ακόμη κι αν δεν συμβεί, πιστεύω πως όσα έχουμε ζήσει αποτελούν ήδη ένα σπουδαίο παράδειγμα για όλους. Εύχομαι αυτό το ταξίδι να δώσει δύναμη και αισιοδοξία στον λαό της Αργεντινής», είπε.

Φυσικά, το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων στράφηκε γύρω από το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι, με τις ερωτήσεις να πέφτουν βροχή για το αν ο τελικός θα είναι το «Last Dance» του με το εθνόσημο.

«Πρέπει απλώς να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που τον βλέπουμε στο χορτάρι. Είναι ένας ζωντανός θρύλος που δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Για το αν θα είναι η τελευταία του παράσταση, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει αποκλειστικά στον ίδιο».